San Prisco | finalmente attivo il piano di emergenza comunale

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 24 agosto 2023) San. L’Amministrazionedi Sanguidata dal dott. D’Angelo è veramente soddisfatta del grande traguardo raggiunto. L’Assessore alla Protezione Civile dott. Luigi Abbate, in sinergia con il Corpo di Polizia Locale e con il Coordinatore della Protezione Civile dott. Luigi Sticco, ha seguito tutto l’iter per la realizzazione deldi. In base alla normativa vigente, che regolamenta le situazioni dia livello locale ed alle disposizioni operative dettate dal nuovo Testo Unico della Protezione Civile denominato: “Codice della Protezione Civile” e dal relativo decreto di attuazione, si è proceduto alla progettazione ed all’organizzazione delle attività connesse aldi...