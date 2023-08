San Giustino | il Comune premia le giovani grandi atlete della Scuola di danza Lama

(Di giovedì 24 agosto 2023) Attestati a quattro ragazzi che hanno ottenuto importanti successi internazionali – Lasi conferma centro di formazione coreutica di eccellenzaValtiberina Ladi danza Lama di Sansi conferma centro di formazione coreutica d’eccellenzaValtiberina, con un corpo insegnanti scelto in maniera certosina e una direzione attenta alle peculiarità di ogni studente, maturando un’offerta formativa di alto livello e ricca di opportunità per idanzatori che qui stanno crescendo. Numerosi e importanti traguardi sono stati raggiunti da diversi allievi nell’anno sportivo appena passato tanto che sabato 19 agosto, nella sala del Consiglio comunale di San, il sindaco Paolo Fratini, l’assessore Milena Ganganelli e gran parte di ...

... in programma domenica 27 agosto alle 16.30: Girone A Selci Nardi - Montone Pietralunghese - VirtusGirone B Piccione - PaduleMarco Grifo Sigillo - Cerqueto Girone C Calzolaro - ...Raccontare la storia nei luoghi dove è avvenuta: questo è lo spirito del Festival dell'Umbria antica, che sabato 26 agosto farà tappa a. L'appuntamento è alle ore 16.30 a Villa Graziani, in località Celalba, con gli interventi di Paolo Braconi, archeologo e docente dell'Università di Perugia, che parlerà del tempio di ...La scuola si conferma centro di formazione coreutica di eccellenza della Valtiberina, 24 agosto 2023 " La Scuola di danza Lama disi conferma centro di formazione coreutica d'eccellenza della Valtiberina, con un corpo insegnanti scelto in maniera certosina e ...

Evade dagli arresti domiciliari a San Giustino ma viene arrestato a Sansepolcro Saturno Notizie

Raccontare la storia nei luoghi dove è avvenuta: questo è lo spirito del Festival dell’Umbria antica, che sabato 26 agosto farà tappa a San Giustino. L’appuntam ...A partire da sabato 26 agosto e fino al primo novembre il Santuario della beata Vergine del Portone celebrerà il 30 anniversario della visita di san ...