Sampdoria-Pisa venerdì 25 agosto 2023 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Pirlo recupera Murru in difesa | Aquilani con Valoti

Commenta per primo La Serie B riparte con la seconda giornata al via questa sera. Alle 20.30 si sfidano, due piazze ambiziose che sperano di poter iniziare col piede giusto in questa stagione, iniziando a costruire un percorso verso la tanto desiderata promozione. Per il, in ...Le formazioni ufficiali di, match in programma alle 20:30 di venerdì 25 agosto e valevole per la seconda giornata di Serie B 2023/2024. La formazione blucerchiata, in attesa di completare la squadra sul mercato,...Basta questo per far capire quanta incertezza possa esserci sulla formazione della, visti ... come Benedetti per esempio, che a Terni aveva giocato titolare e che invece stasera con il...

Samp-Pisa LIVE: Pirlo lancia subito Stojanovic Sky Sport

Formazioni ufficiali Sampdoria-Pisa, Pirlo conferma Depaoli esterno d'attacco e fa esordire Stojanovic, Askildsen al posto di Benedetti. Borini e Ricci all'in ...Manca poco al match tra Samp e Pisa, partita che apre la seconda giornata di Serie B. Si tratta della prima per i blucerchiati davanti al proprio pubblico in campionato, mentre è il debutto assoluto ...