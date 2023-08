Sampdoria | Pirlo | “Coda trattativa in corso Occhio al Pisa | squadra che…”

(Di giovedì 24 agosto 2023) L'allenatore ha avvertito i propri giocatori riguardo la pericolosità del, poi sul mercato: "? Non ne parliamo, non è un nostro giocatore"

Intervenuto in conferenza stampa, Andreaha presentato la seconda sfida di campionato che vede laimpegnata contro il Pisa. L'allenatore blucerchiato ha avvertito i propri giocatori riguardo l'avversario: "Giochiamo la prima ...... Andreae Alberto Aquilani , ex compagni di nazionale per anni ai vertici del nostro calcio. Laha chiuso la gara d'esordio nel campionato cadetto con due reti segnate e una subita, ...Le parole di Andrea, tecnico della, alla vigilia della sfida di Serie B contro il Pisa. I dettagli Andreaha parlato alla vigilia di- Pisa. PAROLE - "È una vigilia importante perché ...

Calciomercato Sampdoria - Cambiano gli scenari per Massimo Coda. Sull'attaccante ci sarebbe un altro club che avrebbe effettuato il sorpasso.Il bomber vincente in Serie B, Massimo Coda, oggi al Genoa, è conteso da due club appena retrocessi dalla A quali Sampdoria e Cremonese.