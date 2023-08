Salumi Toscana e Umbria | traguardo storico | ottenuto riconoscimento per esportazione negli USA

(Di giovedì 24 agosto 2023) Pubblicato sul Federal Register l’ampiamento delle regioni autorizzate all’export – Soddisfazione dei Consorzi di Tutela della Finocchiona IGP e del Prosciutto di Norcia IGP “Con estrema soddisfazione i Consorzi di Tutela della Finocchiona IGP, per la, e del Prosciutto di Norcia IGP, per l’, dopo un intenso impegno e lavoro coordinato svolto a supporto delle aziende di salumeria delle rispettive regioni, annunciano il favorevole esito dell’esame svolto dalla autorità statunitensi in merito aldicome territori indenni dalla Malattia Vescicolare Suina”. Questo il commento che arriva dai due Consorzi i quali, in una nota congiunta, precisano che “questo si tradurrà, al termine del periodo di 60 giorni dalla pubblicazione sul Federal Register, nella ...

annunciano il favorevole esito dell'esame svolto dalla autorità statunitensi in merito al riconoscimento di Toscana e Umbria come territori indenni dalla Malattia Vescicolare Suina".

Dopo la pubblicazione sul Federal Register si aprono future importanti opportunità commerciali e di lavoro.