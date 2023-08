Salta la riforma pensioni | “Nulla è gratis” le parole di Giorgetti sulla manovra 

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 24 agosto 2023) Nella lista delle priorità stilata dal Ministro dell’Economia pare non esserci traccia delladelle. Cosa sta succedendo. I chiarimenti sono giunti direttamente dal Ministro dell’Economia dal palco del Meeting di Rimini attualmente in corso: la situazione è “complicata” e “non si potrà fare tutto”. Il Ministroha dichiarato senza mezzi termini che la Legge di Bilancio che il Governo dovrà comporre il prossimo Autunno ha risorse limitate. Il Ministro dell’Economiaè intervenuto in collegamento al Meeting di Rimini attualmente in corso – ILoveTrading.itE non solo: le risorse potrebbero subire ulteriori limitazioni e ridimensionamenti con il ritorno del Patto di Stabilità, previsto per il prossimo anno 2024, dopo i circa tre anni di pandemia che ne hanno comportato la sospensione. E ...