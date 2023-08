Salerno | tenta furto in un appartamento | arrestato

(Di giovedì 24 agosto 2023) Nella giornata di ieri, mercoledì 23 agosto, gli agenti della Squadra Volante della Questura dihanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un giovane extracomunitario perin, in quanto, secondo l’ipotesi accusatoria, da verificare in dibattimento, incurante della presenza del proprietario, si sarebbe introdotto all’ interno di una abitazione del centro cittadino. Il giovane tunisino, dopo essere stato scoperto dal proprietario dell’, si è dato alla fuga, venendo rintracciato mentreva di allontanarsi con la refurtiva. Segui ZON.IT su Google News.

La passione per l'esoterismo Classe 1943 di, Alfonso De Martino inizia a svolgere la ... l'infermiere salernitano aggredisce un collega senza un motivo edi strangolarlo. Necessario l'......di suicidarsi sui binari: aperta raccolta fondi per aiutarla ARTICOLO SUCCESSIVO Oroscopo ... Registrazione del Tribunale din° 15/2015 del 21 dicembre 2015 La Redazione Contattaci Termini ...... così io per te 2019: I Presidenti 2019: cosa è giusto per uno ARTICOLO PRECEDENTE Baronissi,... Registrazione del Tribunale din° 15/2015 del 21 dicembre 2015 La Redazione Contattaci ...

Tenta il furto in un'abitazione a Salerno centro, ma il proprietario lo scopre: arrestato SalernoToday

Donna tenta il suicidio dopo che le era stato comunicato che non avrebbe più percepito il reddito di cittadinanza. L'episodio, avvenuto nel Salernitano, ha per protagonista una ...Tragedia evitata lungo la linea di Baronissi, nel Salernitano. La donna si era stesa con il cagnolino sui binari in un'area coperta dalla boscaglia, grazie a ...