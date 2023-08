Salerno | sbarco di migranti illegale | arrestati due scafisti

(Di giovedì 24 agosto 2023) La tratta deiè uno dei più grossi problemi degli ultimi anni. Non meno grave, però, è il problema relativo agli. A, si è verificato uno dei nuovi casi relativo allo. Trentotto cittadini bengalesi, infatti, avrebbero pagato fino a 8mila euro per salire su un barchino in vetroresina e tentare di superare il Mediterraneo per iniziare una nuova vita. Gli agenti hanno subito individuato i due presuntidopo lodella “Sea Eye 4” al Molo Manfredi. Ieri, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di, agli ordini del vice-questore Gianni Di Palma, hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto nei loro confronti. I duesarebbero un cittadino egiziano di 47 anni ...

Per Open Arms, dopo lo sbarco a Carrara di 195 migranti sono stati decisi il fermo amministrativo e sanzione anche per Sea Eye 4 che martedì è approdata ad Ancona con 114 migranti. La nave aveva interrotto la navigazione verso il porto di Livorno assegnato a Carrara (il più lontano possibile per crudeltà), per un precedente salvataggio. È quello che sta succedendo anche alla nave di Sea - Eye ad Ancona.

La leader Pd attacca: "Governo disumano ferma le navi e crea il reato di solidarietà". La replica: "Facciamo applicare le leggi". Hanno pagato fino a 8mila euro per salire su un barchino in vetroresina e tentare di superare il Mediterraneo per iniziare una nuova vita. E' il denaro elargito – come riporta il quotidiano "La Città".