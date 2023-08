Salernitana | ufficiale l’ingaggio di Cabral

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLaufficializzadi Jovane. L’esterno offensivo, che era arrivato a Salerno già nella giornata di martedì, da oggi è un nuovo calciatore del club campano. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio. “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Sporting Clube de Portugal per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante classe ’98 Jovane. Il calciatore indosserà la maglia numero 21”, ha fatto sapere lache lo avrà a disposizione già per la sfida di lunedì contro l’Udinese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

in attacco per la Salernitana l'arrivo di Jovane Cabral. L'attaccante è stato infatti annunciato dalla Salernitana con il seguente comunicato sul sito del club campano: 'L'U. S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con lo Sporting Clube de Portugal per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell'attaccante classe '98 Jovane.

Jovane Cabral è un nuovo giocatore della Salernitana. L'ex calciatore della Lazio arriva sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro.