Salernitana | ufficiale l’arrivo di Jovane Cabral | la formula

(Di giovedì 24 agosto 2023) Laha comunicato ufficialmente la firma di, ex esterno della Lazio. Tutti i dettagli La, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito, ha annunciatodidallo Sporting Lisbona. L’ex Lazio arriva in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. COMUNICATO – L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Sporting Clube de Portugal per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante classe ’98. Il calciatore indosserà la maglia numero 21.

