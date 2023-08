Salario minimo | Renzi | ' Chi fa proposte irrealizzabili strumentalizza i poveri'

Matteo Renzi continua a voler mettere i bastoni tra le ruote dell'opposizione in merito alla proposta di legge sul. Con un lungo post su twitter, l'ex segretario del Pd è tornato a criticare la proposta unitaria. "Come si combatte davvero la povertà Servono leggi, non slogan. Guardate le accuse ...... il resort da 1400 euro a notte e quel precedente a Cortina Schlein, Conte, la festa dell'Unità e il 'tifo' dei gufi: evitare la 'soluzione Torino', la gita a Palazzo Chigi del campo ...Ma non c'è solo la "disumanità" del governo: anche su, precariato e difesa della sanità pubblica Elly Schlein torna a dare la linea per chiudere l'"estate militante". Lo fa dalla sua ...

Salario minimo, il Cnel è sotto un Tar Il Foglio

Riunione in video-chat, dal presidente M5S la stoccata ai dem: “Gli altri partiti questa battaglia l’hanno sposata dopo” L’ordine di scuderia è chiaro: non facciamoci “scippare” la battaglia sul ...Si parlerà di alluvione e ricostruzione, amministrative 2024, Rai, sanità pubblica, Pnrr, salario minimo e lavoro ...