Salario minimo | Fenu M5s | ' Renzi e suo Pd artefici precarietà e povertà lavorativa in Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Oggi il senatore, in un editoriale pubblicato sul quotidiano da lui diretto, cerca di rispondere alla seguente domanda: 'come si combatte davvero la?'. Domanda importante e assolutamente attuale, a cui avrei aggiunto un altro interrogativo, prodromico: 'come si alimenta lae in particolare la?'. Si alimenta con il lavoro precario che costringe i lavoratori ad accettare condizioni di lavoro peggiori e induce le imprese a licenziare più facilmente nel tentativo (legittimo dal loro punto di vista) di trovare lavoratori e contratti più a buon mercato. Tutto questo alimenta a sua volta una concorrenza al ribasso sui salari. Ecco come si alimentano il lavoro povero e lain generale". Lo scrive in un post su ...