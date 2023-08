...pista e l'imprevedibilità della monoposto è uno dei tratti critici che Carlosrichiama, ancora, alla vigilia del GP d'Olanda . Sulla carta, per Carlos Zandvoort potrebbe essere catalogata...Due le zone DRS , unale curve 10 e 11, l'altra dalla 14 fino al rettilineo di partenza. In ... pilota di riserva della Scuderia, che in FP1 salirà sulla vettura di Carlos, come previsto dal ...Anche per i margini ristrettile prime in classifica". "Abbiamo ancora dieci gare per capire meglio la macchina - continua- Non è un segreto che sin dai test in Bahrain ci sono state cose ...

Sainz tra pronostici impossibili in Olanda e un punto forte della Ferrari Autosprint.it

Zandovoort, 24 ago. - (Adnkronos) - Ripartire, comprendere, guardare al futuro. È questo il pensiero espresso da Carlos Sainz nella conferenza piloti del GP Olanda, appuntamento che riapre il Mondiale ...La stagione della Ferrari è stata sin qui ben al di sotto delle aspettative. La Scuderia di Maranello ha messo giù una vettura, la SF-23, non in grado di lottare con l'imprendibile Red Bull, dimostran ...