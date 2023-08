Sainz si appresta a trattare il contratto con la Ferrari per il 2025

(Di giovedì 24 agosto 2023) Frederic Vasseur afferma che le trattative per ildi Carlossono ormai imminenti.Come Charles Leclerc, lo spagnoloè sottofino alla fine del 2024. Ma a differenza del monegasco Leclerc,ha dichiarato di voler firmare un nuovoil prima possibile. “Per questo motivo ci siederemo con Carlos prima della fine della stagione”, ha dichiarato il team boss dellaVasseur ad Auto Motor und Sport. Vasseur è arrivato a Maranello quest’anno per sostituire Mattia Binotto, ma ha faticato a riportare lain cima alle classifiche. È in soggezione per il dominio attuale della Red Bull. “Sono semplicemente perfetti in ogni disciplina, che si tratti di telaio, aerodinamica, motore, pilota o ...

