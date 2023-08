Sabato altre speranze di poter rinnovare la carta d’identità

(Di giovedì 24 agosto 2023) Proseguono gli Open Day di Roma Capitale dedicati allaelettronica:26 agosto è prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici del Municipio XI oltre che degli ex Punti Informativi Turistici del centro. I tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 27 agosto. Per richiedere laelettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 25 agosto, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). “Anche nel prossimo fine settimana Roma Capitale garantisce le aperture straordinarie per la CIE con oltre 400 richieste ...

...sera la tua Spagna affronterà negli ottavi di finale degli Europei 2023 l'Italia di Egonu e Antropova, immagino che per te non sia una gara come tutte le, vero " Giocare in Italia è ...... un profluvio di monumenti, dedicati a persone, a cause, a eventi, che rispecchiano...americana Lo suggerisce (non da solo) anche Giorgio Caravale in un bell'articolone sul Foglio di5 ......registrate situazioni di emergenza vera e non c'è stato bisogno di ricorrere all'aiuto di...19 in programma 'La donazione dei papà' 15 Marzo 2022 Riconoscimento ai donatori di sangue dell'...

Weekend@Milano, cosa fare sabato 26 e domenica 27 agosto Eventiatmilano

Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.Soprattutto nel weekend e in particolare al Nord, alto rischio fenomeni violenti. Quelle dei prossimi giorni saranno le ultime battute dell'anticiclone africano che lascerà definitivamente l'Italia en ...