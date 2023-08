Ryanair | malato di Sla accusa la compagnia aerea | “Lasciato a terra | non volevano a bordo il respiratore”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Una “vera e propria discriminazione” subita “in quanto disabile”. È l’lanciata ada un noto ingegnere veneziano, affetto da Sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Daniele Rinaldo hato lalow-cost di avergli “vietato” di salire adi un volo Cagliari-Venezia a causa delche è costretto ad avere sempre con sé. “Nel sito dell’Enac, alla voce ‘Articoli vietati in cabina’, non ho trovato traccia di questo tipo di dispositivo (il, ndr) io ho poi esibito dichiarazione del mio medico curante della necessità di utilizzare un tale supporto alla respirazione”, ha scritto in una lettera all’Ente nazionale per l’aviazione civile l’ingegnere, ideatore le barriere a difesa della Basilica di San Marco. “Sono ...

VENEZIA - Daniele Rinaldo ha la Sla, è costretto alla carrozzina e per vivere si appoggia ad un respiratore che favorisce la ventilazione, senza però utilizzare l’ossigeno.Daniele Rinaldo, ingegnere fratello del "Nobel dell'acqua" Andrea, è rientrato a Venezia con Ita. «All'andata nessun problema». La compagnia: «Quelle macchine possono essere trasportate ma non utilizz ...