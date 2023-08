RVD | “Brock Lesnar è incredibile | uno dei migliori atleti di sempre”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Rob Van Dam è letteralmente “balzato” agli onori della cronaca nel corso della sua carriera grazie alle sue incredibili dotiche. L’ex volto dell’ECW, infatti, pur non dotato di mic skills eccelse, ha saputo creare un forte legame con i suoi fans, diventando addirittura uno dei wrestler più over nel periodo dell’Invasion all’inizio degli anni ‘2000. Nel corso della sua carriera, Van Dam ha affrontato chiunque, compreso un giovanissimo: proprio nei confronti di The Beast, RVD ha avuto parole di grande stima. Il commento Parlando a 1 Of A Kind, il suo Podcast, l’Hall of Famer ha parlato così:“, secondo me, è uno dei più incredibili individui nell’industria. Il fatto che sia stato un campione UFC e abbia saputo tenere fede alla reputazione da duro…è ottimo per ...

