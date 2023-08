Russia | Renzi | ‘quanto accaduto ieri dimostra che serve Ue politica e non burocratica’

Il senatore di Italia Viva Matteo, ospite di 'Zona Bianca' su Rete 4, ha commentato così la morte di Yevgeny Prigozhin avvenuto in uno schianto aereo in: ' In questo scenario che a me interessa molto perché io amo la ...... Adrienne Watson , in riferimento all'incidente aereo innel quale sarebbe coinvolto ... Così il leader di Italia Viva, Matteo, a proposito delle notizie secondo cui il leader del gruppo ......ristrutturazioni e alle ripercussioni conseguenti al perdurare del conflitto tra Ucraina e. ... tra cui gli ospedali di Norcia e Cascia, la Casa di Riposo Fusconi Lombrici, la messa in ...

Russia: Renzi, 'quanto accaduto ieri dimostra che serve Ue politica ... Civonline

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Quello che è successo anche ieri pomeriggio in Russia dimostra che il mondo ha bisogno di un’Europa politica, non solo di un’Europa burocratica”. Lo scrive Matteo Renzi ...(ASI) Viareggio, 22 agosto 2023 - Vannacci “Sono dalla parte del ministro Crosetto. È la discussione fra due tipi di destra, una sovranista e una più conservatrice, è in corso un regolamento di conti ...