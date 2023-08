Russia | Radicali | ' bene autocritica Meloni su Crimea | revochi onorificenza a portavoce Putin'

(Di giovedì 24 agosto 2023) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo apprezzato le parole inequivocabili rivolte ieri dalla premier italiana al presidente ucraino, con le qualiriconosce di non avere compreso nel 2014, al momento dell'annessione della, la 'pulsione imperialista' della. Noiavevamo compreso e denunciato tale 'pulsione imperialista' e colonialista già al tempo della seconda guerra in Cecenia (1999-2005) e della successiva occupazione russa di un quinto della Georgia (agosto 2008). Giorgiadeve fare seguire alle sue giuste dichiarazioni dei giusti atti: il governo italiano non ha ancora revocato 'per indegnità' l'della Repubblica italiana attribuita aldi, Dmitry Peskov, nel 2017. E, oltre a Peskov, ci ...

