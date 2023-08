Nemtsov aveva apertamente criticato l'annessione della Crimea da parte dellanel 2014. Per la sua morte il tribunale militare di Mosca ha condannato cinque ceceni ma non è mai stata fatta luce ...Lacoda del golpe Christo Groznev di Bellingcat lo aveva detto pochi giorni fa: tra Vladimir ... La mobilitazione collettiva della guerra d'Ucraina impone alladi trincerarsi dietro la ......aveva offerto protezione e di trasferirsi in Bielorussia nel nome della loro amicizia didata,... in Polonia, in. Ma di fatto la compagnia era ferma nel paese governato da Lukashenka. Lo ...

Russia, la lunga lista dei "nemici" di Putin: morti "sospette" o carcere, che fine fanno gli oppositori non graditi TGCOM

Da alleato a traditore: Putin ha fatto eliminare Prigozhin Più di un sospetto porta in questa direzione. Del resto, gli errori del capo della Wagner entrato in rotta col Cremlino nei rapporti con Mos ...La morte di Yevgeny Prigozhin è l'ennesimo colpo di scena della guerra in Ucraina: il gruppo Wagner sarebbe in fuga dalla Bielorussia ma la Russia ha bisogno dei suoi mercenari.