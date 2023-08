Russia | Kortunov Riac | “Morte Prigozhin avrà più impatto in Africa che Ucraina”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 24 agosto 2023) "Fondatore Wagner non aveva più influenza politica, incertezza su nuova catena di comando" “Sarà più visibile inche in” l’sul gruppo Wagner della presuntadel suo capo e fondatore Yevgeny, deceduto nello schianto di un aereo privato tra Mosca e San Pietroburgo. Lo afferma all’Adnkronos Andrej, direttore accademico del Consiglio russo per gli affari internazionali () a Mosca. Secondo, sebbene i dettagli emersi sulle cause dello schianto siano ancora pochi, quanto accaduto “non necessariamente” significherà lo scioglimento della Wagner. E cautela viene espressa dall’analista anche sull’ipotesi che l’influenza dellaora possa diminuire in quei Paesi ...