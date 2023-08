Russia | Isw | ‘Putin quasi certamente ha ordinato di abbattere l’aereo di Prigozhin’

(Di giovedì 24 agosto 2023) Washington, 24 ago. (Adnkronos) – “Putinhaal comando militare russo didi Prigozhin. Sarebbe estremamente improbabile che elementi dell’esercito russo, in particolare il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore dell’esercito, generale Valery Gerasimov, abbiano giustiziato Prigozhin senza l’ordine di Putin. L’intera sfera politica e di sicurezza russa probabilmente considerava la sopravvivenza di Prigozhin dopo la ribellione di Wagner come una decisione discrezionale di Putin”. Lo scrive l’Institute for the Study of War (Isw), aggiungendo di riservarsi di dare “ulteriori valutazioni partendo dal presupposto che Putin abbial’assassinio di Prigozhin, a meno che non emergano prove contrarie. La precedente ...

