Rupert Grint | 5 ruoli forse meno conosciuti dell' attore di Harry Potter

(Di giovedì 24 agosto 2023) Auguriamo buon 35° compleanno aprovando a scovare 5'ex Ron Weasley tra film e serie tv, insieme ad un'incursione musicale. Incredibile ma vero, piccoli attori crescono e, l'indimenticato e indimenticabile Ron Weasleya saga di, compie 35 anni. Ci sembra un'occasione perfetta per riscoprire non tanto i suoi migliori e più celebri, come i recenti Bussano alla porta e Servant, ma quelli che potreste aver perso nel mare magnum seriale e cinematografico offerto oggi dalle piattaforme streaming. Abbiamo scelto quindi 5 tra film, serie tv e - udite udite - videoclip musicali in cui potete ...