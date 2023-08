...ha mancato l'obiettivo sperato, al Roland Garros, dove s'è fermato in 4 set nei quarti contro ... ha conquistato Queen's e Wimbledon, e sul cemento di Cincinnati ha persodi mezza incollatura ...Sono4 i giorni che ci separano dall'inizio del torneo in quel di Flushing Meadows , alla ... Shapovalov , Cilic ), oltre che grande preoccupazione per le condizioni di Holger. Almeno fino a ...... Daniil Medvedev , puòintravedere in lontananza i loro fanalini di coda - s'accentrerà a ... come se la caverà contro avversari come Jannik Sinner, Holger, Stefanos Tsitsipas e, soprattutto, ...

Rune: solo la classifica non vede la crisi. E quel mal di schiena… Tiscali

Chi l’avrebbe mai detto che Holger Rune, così forte, così sicuro, così lanciato nel ruolo di bad boy si staccasse di botto nella sfida al vertice ...Il danese è tornato ad allenarsi lo scorso lunedì e dovrebbe partecipare regolarmente agli US Open. Nonostante i risultati negativi, Rune ha raggiunto il suo best ranking portandosi alla quarta ...