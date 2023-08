Rubiales si dimetterà dalla presidenza della Federcalcio spagnola dopo il bacio senza consenso a Hermoso

(Di giovedì 24 agosto 2023) È quasi al capolinea l’avventura di Luisalla guida. Il numero uno del calcio iberico, travolto dalle criticheila Jennifer, sivenerdì durante l’assemblea federale, come anticipato dall’edizione online di El Pais.avrebbe comunicato la sua decisione al suo entourageessere stato messo alle strette da pressioni politiche e mediatiche. L’aver stretto tra le sue mani e baciato sulla bocca la calciatricesul palcopremiazionela vittoria del Mondiale di calcio femminile costerà quindi il posto al presidente ...

ha comunicato ai suoi collaboratori che nella giornata di venerdì sidalla presidenza della Federcalcio spagnola . Lo scrive l'edizione online de El Pais. La ... Luisalla fine ha ...Sedovrebbe dimettersi Non lo so se si. Spero che prendano la decisione giusta ". Riguardo al trasferimento di Gabri Veiga in Arabia, il tecnico italiano ha dichiarato: " L'Arabia ...ha comunicato ai suoi collaboratori che nella giornata di venerdì sidalla presidenza della Federcalcio spagnola . Lo scrive l'edizione online de El Pais. La ... Luisalla fine ha ...