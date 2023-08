Rubiales la paga cara | la scelta dopo il bacio a Hermoso

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 24 agosto 2023) In Spagna non si parla d’altro. L’ormai arcinototra Luise Jenniferha fatto passare anche in secondo piano la stessa vittoria del Mondiale da parte della Spagna femminile, partita alla quale ha fatto seguito il gesto divenuto tanto criticato quanto virale. Il presidente della Federazione spagnola è stato accusato di aver baciato, senza consenso, il centrocampista della Spagna femminile che, dal canto suo, ha ammesso di non aver gradito.giorni di polemiche e indignazione, i media spagnolo hanno avanzato un’ipotesi piuttosto netta: domani, venerdì 25 agosto, nel corso dell’assemblea straordinaria della Federcalcio spagnola, Luissi dimetterà. Le dimissioni del numero 1 del calcio spagnolo sono state caldeggiate da più parti e sulla decisione potrebbe influire il ...