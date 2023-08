Rubano la batteria di un' auto per avere la corrente elettrica in casa

Denunciata dalla polizia coppia di giovani, ripresa dalle telecamere del condominio durante il furtolada una Panda per alimentare corrente elettrica in casa. È successo a Terni. Un 21enne rumeno e una 19enne ternana sono stati denunciati dalla polizia nei giorni scorsi per furto in ...24 Agosto 2023 Cronaca , InEvidenza

