Rossosperanza | recensione | un feroce grido di disperazione che arriva dritto al cuore

(Di giovedì 24 agosto 2023) La nostradi, coraggiosa e folgorante opera seconda di Annalisa Zambrano: un film di rara energia, violento e disperato che racconta in maniera imperfetta un profondo dolore generazionale Non capita spesso nei nostri lidi che approdi un film così viscerale, così profondamente anarchico anche e soprattutto al punto di vista strutturale e così insofferente alle convenzioni come questo. Annalisa Zambrano firma un’opera seconda arrabbiata, disillusa, persino cinica che racconta di un forte dolore generazionale da attenuare con il sangue, con il sacrificio, con la vendetta. Ragazzi e ragazze che non vogliono essere normali Zena (Margherita Morellini), Marzia (Ludovica Rubino), Alfonso (Leonardo Giuliani) e Adriano (Luca Varone), figli reietti di gente perbene, si incontrano nella costosa Villa Bianca ...