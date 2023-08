Rossosperanza | la recensione | tra horror e commedia nera

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ladi, secondo lungometraggio di Annarita Zambrano, un ritratto grottesco per raccontare l'Italia all'alba degli anni '90. Un racconto sovversivo, anarchico e dissacrante dove si aggirano una tigre silenziosa fuggita da chissà dove, vecchi notabili e cardinali, un disco rosso che può andare avanti o indietro e un gruppo di adolescenti che si ribella ai moralismi del mondo borghese da cui provengono. Nelladiin sala dal 24 agosto proveremo ad analizzare il secondo lungometraggio di Annarita Zambrano, che anche qui come in Dopo la guerra dove si concentrava sulle ferite lasciate aperte dagli anni di piombo, decide di fotografare un'epoca del nostro paese: questa volta a tenere banco sono gli inizi degli anni '90 …