Rosa Corallo e Veronica Malini | morte le amiche annegate per salvare il cagnolino sul ghiacciaio Video

Drammatico Episodio a Sondrio , dove due donne hanno perso la vita dopo essersi tuffate in un torrente per salvare un cane lungo il sentiero Marson., 60 anni, residente a Pescate, e Veronica Malini , 54 anni, di Cernusco Lombardone , avevano intrapreso una gita nella Valmalenco mercoledì, raggiungendo il rifugio Bignami per poi ...E' finita in tragedia la gita di due amiche lecchesi in Valmalenco, sulle montagne della provincia di Sondrio.e Veronica Malini sono entrambe morte nel torrente che nasce dal ghiacciaio Fellaria, in alta Valmalenco, per salvare il cane di una delle due, finito nelle acque impetuose. L'incidente e ...Si tratta die Veronica Malini, della provincia di Lecco. Secondo quanto ricostruito, il cane è caduto nel torrente che scende dal ghiacciaio Fellarìa,e una di loro ha cercato di ...

Veronica Malini e Rosa Corallo cadute nel torrente a Lanzada per recuperare il cane, trovati i corpi delle due disperse IL GIORNO

Sono stati trovati stamattina i corpi di Rosa Corallo e Veronica Malini, le due donne scomparse ieri ai piedi del ghiacciaio Fellaria, in provincia di Sondrio. Avevano tentato di salvare il cane di ...A confermare il ritrovamento dei corpi senza vita delle due vittime sono gli uomini del Soccorso alpino e speleologico della Lombardia ...