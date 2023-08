Romano su Veiga | “Confermo | l’Al-Ahli non ha pagato la clausola Accordo tra club migliore”

... ma anche quelli degli esperti di mercato come Gianluca Di Marzio o Fabrizio, sono presi d'... "arriva nel calcio che conta", si legge addirittura in alcuni commenti in lingua inglese ed ...E con grande personalità e senza peli sulla lingua, s'è esposto il campione Toni Kroos via Instagram, commentando con un "Imbarazzante", proprio il post di Fabriziosul futuro di Gabri. ...: era fatta con Gabri, ma l'Al Ahli lo soffia in 36 ore con una mossa astuta

Napoli beffato, Gabri Veiga è andato in Arabia Saudita: all'Al Ahli (Fabrizio Romano)

Gabri Veiga vola in Arabia Saudita. Beffa clamorosa per il Napoli, che vede sfuggire il grande obiettivo per il centrocampo. Il Celta Vigo accetta l’offerta dell’Al Ahli e anche il giocatore ha detto ...Nemmeno i sauditi hanno versato la clausola di 40 milioni nelle casse del Celta Vigo. La notizia arriva dall'esperto Fabrizio Romano, che risponde così su Twitter alle domande di alcuni tifosi.