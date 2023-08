Roma | tutte le piste per l’attacco oltre ad Azmoun

(Di giovedì 24 agosto 2023) L’attaccante iraniano del Bayer Leverkusen può ormai quasi dirsi un calciatore giallorosso, con lache potrebbe essere intenzionata ad aggiungere un altro giocatore I giallorossi hanno praticamente preso Sardar, ex Zenit San Pietroburgo che viene da una buona stagione con le “aspirine” del Bayer Leverkusen. Il giocatore sembra ormai destinato a vestire la L'articolo

...di aggiornare la pagina per non perdere l'estrazione in diretta dei numeri vincenti di oggi e... 75 a Napoli manca da 73 estrazioni; 18 a Palermo manca da 95 estrazioni; 12 amanca da 106 ...Leggi i commenti News asle notizie 24 agosto 2023, 24 ago. Una manovra tutta concentrata sul sostegno ai redditi di fronte allinflazione e al ... assorbirebbe intorno ai 9 miliardi di euro, piu' o menole risorse finora accertate (tra cui ...

Weekend a Roma: 9 eventi da non perdere sabato 26 e domenica ... RomaToday

L’attaccante iraniano del Bayer Leverkusen può ormai quasi dirsi un calciatore giallorosso, con la Roma che potrebbe essere intenzionata ad aggiungere un altro giocatore I giallorossi hanno ...Eventi e mostre Roma, ultimi articoli su Money.it Dall’11 al 17 settembre si terrà la Rome Future Week: 290 eventi diffusi nella Capitale, compreso il Money Pay Day. Dall’11 al 17 settembre la Rome ...