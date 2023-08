Roma-Lukaku | così si può fare davvero

Una scelta che ha favorito l'inserimento dellache nel corso della notte ha di fatto chiuso l'operazione con un blitz repentino. CIFRE E...- Azmoun non è un bomber tipico come magari lo ...... ha già dimostrato di essere un goleador di altissimo livello e sarebbe sicuramente un innesto di valore per la. Tuttavia, è importante sottolineare che il trasferimento disarebbe tutt'...I tifosi giallorossi sono sul piede di guerra , visti i nomicompreso che circolavano nelle settimane precedenti. Azmoun in arrivo, la delusione dei tifosi della. Ma c'è anche chi la ...

Roma, Juventus e Milan sono le uniche piste italiane percorribile ... il Chelsea ha bisogno di un attaccante centrale, e senza l'addio di Lukaku non ci sarebbe spazio per il nuovo acquisto. "Tutto può ...Il futuro di Romelu Lukaku continua ad essere avvolto da una una nube di incertezza. L'attaccante belga continua ad allenarsi a Londra con l'Under 21 del Chelsea e Mauricio Pochettino ...