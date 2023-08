Roma | le condizioni di Sanches | pronto per il Verona?

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il mese di agosto non smette d’appassionare i tifosi grazie alla sessione estiva di calciomercato. Tramite rinnovi, prestiti e acquisti il volto dei migliori club continua a mutare, in attesa dell’assetto definitivo da presentare all’interno dell’ambito rettangolo verde. Tuttavia a calamitare l’attenzione dei supporters, vi è anche la preparazione e gli allenamenti mirati dei calciatori che sono stati vessati da alcuni infortuni. Ne sono un esempio ledel centrocampista dellaRenato, da cui dipende la sua partecipazione al confronto con ilprevisto per sabato 26 agosto alle 20:45. Scopriamo di più sugli ultimi allenamenti svolti dal classe ’97.: leprima delLa seconda partita della Serie A ...

Troppo tardi però: nella notte infatti c'è stato il blitz di Tiago Pinto per Azmoun, con la Roma che adesso sta definendo le ultime condizioni contrattuali con il Bayer Leverkusen e poi, se tutto ...

Gustav Isaksen è un nuovo giocatore della Lazio. Trasferitosi dal Midtjylland, oggi ha avuto l'occasione di presentarsi davanti alla stampa italiana. Durante la conferenza ...I nomi in lista sarebbero tanti, con la Roma intenzionata eventualmente a prendere un altro ... con i bianconeri che si accontenterebbero di un prestito con obbligo a determinate condizioni di circa ...