(Di giovedì 24 agosto 2023) Tutti lo vogliono ma ancora nessuno se lo piglia, Romelusta diventando sempre più un caso ma ahanno bisogno di un centravanti Tutti lo vogliono ma ancora nessuno se lo piglia, Romelusta diventando sempre più un caso ma ahanno bisogno di un centravanti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi non prenderanno Zapata ed ecco che Tiago Pinto ha 8 giorni per procedere all’acquisto di un centravanti. La soluzione del belga, qualora la Juve non affondasse il colpo o il Chelsea decidesse di fare retrcia, potrebbeuna soluzione gradita a tecnico e tifosi.

Il rapporto di Carly con Dio è cominciato nell'Esercito della, una Chiesa cristiana ... la più prestigiosa competizione internazionale di golf, a, alla fine di settembre. E forse c'è un ...... Falcone è nato nella capitale ed è un grande tifoso della. È naturale, dunque, che sul web ... poverino da capire la frustrazione di un giocatore che deve giocare sempre per la", la ...... ai piazzamenti Uefa e via via fino alle posizioni critiche della lotta. Quindi il mio ... Laha Paulo Dybala : basta lui per dare un immenso valore ad una squadra che è contornata di medi ...

Roma, la salvezza in attacco può essere Lukaku Calcio News 24

Ormai la partita tra AS Roma e Salernitana in Serie A fa parlare di sé ... questo impegno che ha trascina la squadra e ci fa raggiungere punti preziosi per la salvezza”. (La Sicilia) ...Le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la propria rosa. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere in Champions League; Atalanta e Roma proveranno a fare strada in Europa..