Roma | incidente sulla Colombo | muore un 19enne | grave l' amica che era con lui sullo scooter elettrico

(Di giovedì 24 agosto 2023) Per lui, un ragazzono di 19 anni, non c?è stato nulla da fare: il suo cuore ha smesso di battere nella sala operatoria dell?ospedale San Giovanni mentre era in sala...

Nell', autonomo, il ragazzo è morto mentre la ragazza che viaggiava con lui è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo. Sono in corso gli accertamenti ...

Roma, incidente sulla Colombo: morto 19enne in scooter Adnkronos

(Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni è morto e una ragazza di 18 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella notte, intorno alle 3.25, in via Cristoforo Colombo all’altezza ...I due erano in sella a uno scooter elettrico guidato dal 19enne. Nell'incidente, autonomo, il ragazzo è morto mentre la ragazza che viaggiava con lui è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice ...