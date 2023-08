Roma | Azmoun in volo per la capitale | ecco arrivo e costi dell'operazione

questa sera sbarcherà a Ciampino. Alle 19.54 l'attaccante iraniano è atteso nella Capitale per cominciare la sua avventura alla. Il giocatore dovrà prima sottoporsi alle visite ......è stato anche accostato alla: come raccontato da Calciomercato.it, al momento non c'è nessuna trattativa con i giallorossi che, con Zapata destinato a restare a Bergamo, hanno virato suNessuna trattativa in corso, invece, tra Lukaku e la. I giallorossi sono moto vicini a Sardar, attaccante iraniano classe 1995 del Bayer Leverkusen : decisivo un blitz nella notte di ...

Mercato Roma, Azmoun LIVE: scambio di documenti in corso per l’iraniano ForzaRoma.info

L'attaccante iraniano questa sera alle 19.54 sbarcherà a Ciampino per cominciare la sua avventura in giallorosso. Prima però le visite mediche da superare ...È Sardar Azmoun il nuovo attaccante della Roma. Il 28enne di proprietà del Bayer Leverkusen, infatti, sarà ufficializzato in giornata quando avverrà lo scambio ...