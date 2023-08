Roma | Azmoun è sbarcato in Italia | domani le visite mediche

questa sera è sbarcato a Ciampino poco prima delle 21 , l'attaccante iraniano è arrivato nella Capitale per cominciare la sua avventura alla. Il giocatore dovrà prima sottoporsi ...147 Dopo una trattativa lampo Sardarè sbarcato a. Il giocatore è arrivato a Ciampino alle ore 20,40 con un aereo privato partito da Colonia. Ad attenderlo solo 15 tifosi, domani previste per lui le visite mediche di rito. ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Come cambia laconConMourinho ha una doppia opzione: prima punta accanto a Dybala o seconda in coppia con Belotti. ...

Azmoun è arrivato a Roma: i dettagli sull'operazione con il Bayer Leverkusen Corriere dello Sport

Sardar Azmoun è a Roma. L'attaccante iraniano è infatti atterrato a Ciampino in serata ed è stato accolto da numerosi tifosi.Azmoun ha cominciato la sua carriera da professionista con il ... Nella scorsa stagione ha segnato 4 reti in 23 presenze e ha anche affrontato la Roma in Europa League (Mourinho lo ha abbracciato ...