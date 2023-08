Roma | armato di una scacciacani tenta una rapina al McDonalds della stazione di Tiburtina | arrestato

(Di giovedì 24 agosto 2023) Un uomo, è statodalla Polizia Ferroviaria, dopo averto dire ilferroviaria. Il malvivente ha puntato una pistola alla cassiera e poi esploso un colpo in aria. Gli addetti alla sicurezza e i poliziottiPolfer, lo hanno bloccato e ammanettato. Gli agenti, quando hanno esaminato la pistola si sono accorti che l’arma era unaa cui era stato tolto il tappo rosso. Nello zainetto che l’portava in spalla, c’erano quattro coltelli, una balestra, alcuni dardi ed una confezione di munizioni a salve. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Spari alla stazione Tiburtina nella mattinata di oggi. A gelare il sangue delle centinaia di persone che si trovavano nello scalo ferroviario un uomo,sino ai denti, che ha esploso un colpo di pistola in aria nel corso di una rapina a un fast food della galleria commerciale della stazione ferroviaria. Bloccato dalle guardie giurate e dalla ......"sfiduciato" è lo stesso che il governo italiano ha "esibito" alla recente Conferenza disulle ... Caos"Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esprimerà "profonda preoccupazione per i ...- Momenti di paura, ieri sera, verso le 21.30, in un centro sportivo, sulla via Casilina, alla Borghesiana, periferia di, quando un uomo si è introdotto,di un oggetto contundente e ha minacciato i clienti presenti nel circolo. L'uomo, un cittadino dell'Ecuador, è entrato nella struttura urlando, ha ...

Roma, follia a Tiburtina: uomo armato di pistola semina il panico La7

Paura alla Stazione Tiburtina: 60enne armato fino ai denti si mette a sparare nella galleria commerciale. Nello zaino aveva un piccolo arsenale Paura alla Stazione tiburtina pochi… Leggi ...Nello zainetto che portava in spalla, il responsabile aveva una balestra, un'ascia e tre pugnali Si è concluso per fortuna solo con tanta paura e con l'arresto del responsabile un tentativo di rapina ...