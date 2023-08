Roberto Mancini presto ct dell' Arabia Saudita | quanto potrebbe guadagnare l' ex guida della Nazionale

starebbe per diventare il nuovo commissario tecnico dell' Arabia Saudita . Dopo le voci (e le smentite) dei giorni scorsi, sembra proprio che dietro le improvvise dimissioni da ct ...Il futuro dell'ex tecnico della nazionale italianasembra essere sempre più legato all' Arabia Saudita . Diverse indiscrezioni, provenienti dai media sauditi, ricostruiscono la fase finale di una trattativa che, secondo gli stessi, ...L'ex commissario tecnico della Nazionale starebbe per sottoscrivere un ingaggio triennalesta per diventare il nuovo ct dell'Arabia Saudita . L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, secondo le ultime news di calciomercato, si appresta a firmare un ricchissimo ...

Roberto Mancini: nuovo CT dell'Arabia Saudita con un contratto da 90 Milioni. A Riad parlano di annuncio imminente: l'ex ct azzurro firmerà per 3 anni, con lui lo storico staff ...Roberto Mancini non è più il Commissario Tecnico della Nazionale italiana da meno di due settimane, ma potrebbe aver già trovato un nuovo ingaggio. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’ex ...