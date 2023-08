Roberto Mancini in Arabia per 30 mln l’anno? La Gazzetta | Sarà il nuovo ct della Nazionale saudita

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 24 agosto 2023)e’ prossimo a diventare ilct dell’: lo riferisce ladello Sport spiegando che a giorni sara’ annunciato insieme al suo staff. Per l’ex commissario tecnico azzurro, dimessosi a sorpresa il 13 agosto, sarebbe pronto un contratto da 25-30 milioni alper 3 anni, fino al mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti del 2026.dovrebbe portarsi a Riad il tattico Andrea Gagliardi e forse anche Lele Oriali, ex team manager azzurro, oltre ai collaboratori Salsano, Lombardo, Nuciari, Battara e Scanavino. Il debutto in panchina potrebbe avvenire gia’ nelle due amichevoli in programma durante la sosta europea per le nazionali a Newcastle, l’8 settembre con la Costa Rica e quattro giorni con la Corea del Sud. ...