Roberto Mancini ct dell’Arabia Saudita | la trattativa per un contratto milionario | cifre da brividi

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il futuro dell’ex tecnico della nazionale italianasembra essere sempre più legato all’Arabia. Diverse indiscrezioni, provenienti dai media sauditi, ricostruiscono la fase finale di unache, secondo gli stessi, sarebbe in corso fin dal mese di giugno.smentisce, ma come riferisce La Gazzetta dello Sport, si va verso un ricchissimoda 25-30 milioni di euro all’anno per tre anni, fino al mondiale nordamericano del 2026.daarriverebbe a guadagnare quasi 100 milioni di euro. Quello che guadagnava da ct dell’Italia a confronto sono briciole: il suoviaggiava intorno ai 4 milioni a stagione, il neo commissario tecnico Luciano Spalletti ...

