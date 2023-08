Robert Oppenheimer | la causa di morte del fisico

Quell'uomo, nato non a Brooklyn ma nell'Upper west side di Manhattan in una famiglia ebraica decisamente benestante (il padre era commerciante, ramo abbigliamento) si chiamava. A ...Fervidi applausi, esclamazioni di giubilo e un'apoteosi di bandiere a stelle e strisce accolgono le parole di Juliusmentre, al cospetto della comunità di Los Alamos, si lancia in un discorso apologetico sulla bomba atomica, esprimendo il proprio rammarico che non sia stata completata abbastanza ...Di tutti gli elementi trattati all'interno del biopic dedicato dal grande regista a, ve n'è uno che merita un maggiore approfondimento, l'elemento attorno a cui si giocò ...

Il genio della fisica, il Progetto Manhattan, i rimorsi. Chi era Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica ...

Il 1953, uno degli anni più neri della storia americana. Due uomini diversamente potenti, Edgar Hoover all’FBI e Joseph McCarthy al comitato per le attività antiamericane in grado di dettare legge e i ...Chi è stato il capo del Progetto Manhattan Un fisico da celebrare Un uomo che troppo tardi si è accorto delle conseguenze delle sue ricerche Un approfittatore O un traditore degli ideali ...