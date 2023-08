“Ritratto di famiglia” | il nuovo film di Roschdy Zem | nelle sale dal 31 agosto

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 24 agosto 2023) E’ disponibile il trailer in italiano didi, ildiretto daZem, che usciràil 312023. Dove è stato presentato “di”? Ilè stato presentato in anteprima, in Selezione Ufficiale, alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Sinossi Moussa è sempre stato gentile, altruista e presente con la sua. Al contrario di suo fratello Ryad, noto presentatore televisivo, che viene rimproverato da chi lo circonda per il suo egoismo. Lo difende solo Moussa, che per lui ha una grande ammirazione. Una sera Moussa sbatte violentemente la testa e subisce un trauma cranico. Inizia a ...