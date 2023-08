Ricercatori cinesi hanno inventato il water che non si sporca mai

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ogni giorno il mondo consuma l’equivalente di sei volte l’intero fabbisogno idrico dell’Africa solo per lo sciacquone. Per questo il team cinese haun WC che resta sempre pulito....

Ma come si formano questi bias E quali sono le loro reali implicazioni nel mondo reale Un team diuniversitari americani eha messo alla prova numerosi modelli di linguaggio ...... salgono al quattro - cinque per cento per i prestiti delle banchee vanno dal sei fino al ... Alcunidi Global Financial Integrity e di Curtis Research e altri hanno messo in luce ...Rispondendo a una serie di domande un collettivo internazionale didenominato Dongshengi ha 'sottolineato a tal proposito che durante lo Zhou Orientale (771 - 256 a. C.), un ...

Cina, leader mondiale delle tecnologie del futuro Blog di Beppe Grillo

Una foresta è stato scoperta nel sottosuolo cinese. Il «geoparco» si trova a 630 metri di profondità. Per raggiungere l'antico luogo, bisogna ...Secondo le simulazioni fatte da ricercatori dell'Accademia russa delle scienze ... russe nel contesto della nuova corsa alla Luna che vede in prima fila Stati Uniti, Cina, Europa, India e Giappone.