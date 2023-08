Riapre la chiesa dove fu uccisa Elisa Claps

(Di giovedì 24 agosto 2023) AGI - È stata riaperta stamane, poco dopo le otto, a Potenza, ladella Santissima Trinità nel cui sottotetto, il 17 marzo 2010, fu trovato il cadavere di, la ragazza potentina scomparsa eil 12 settembre 1993. All'interno dellasono stati condotti lavori di ristrutturazione che hanno riguardato anche l'annessa canonica, che è stata abbattuta. Nei giorni scorsi Papa Francesco in una lettera inviata all'arcivescovo di Potenza, monsignor Salvatore Ligorio, aveva annunciato che - alla fine degli interventi edilizi diventerà una "oasi di fede e di speranza nel cuore del centro storico, monito muto a favore di una gioventù che merita più cura e più attenzione da parte dellae della società". A tale proposito, monsignor Ligorio ha affidato all'attuale ...

Napoli restituisce ai cittadini una nuova perla: il 28 agostoladella Maddalena ai Cristallini , situata nel cuore del Rione Sanità, che dopo anni di abbandono torna ad accogliere fedeli e visitatori in una veste del tutto rinnovata, dando il via ...In un documento del papa Innocenzo III al vescovo Guido di Assisi del 1198 circa, è nominata ladi San Bartolomeo di Ursano o Orzano, più tardi chiamata di Correggiano, nome che potrebbe ...... il giorno di Ferragosto, delladi Cortigno di Norcia dopo i lavori di ricostruzione post sisma,anche un'altrain Valnerina. E' quella di Santa Giuliana, a Mucciafora di ...

La basilica della Santissima Trinità era chiusa dal 2010, quando furono rinvenuti tra calcinacci e fogliame, nel sottotetto, i resti della ragazza di 16 anni uccisa da Danilo Restivo ...