Riaperta la chiesa dove Elisa Claps fu uccisa e occultato il corpo Le parole della madre

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 24 agosto 2023) A Potenza, oggi 24 agosto 2023, sono state riaperte le porteTrinità, l’edificio salito alle cronache per essere è stato la ‘tomba’ del cadavere di, la ragazza scomparsa il 12 settembre del 1993 a sedici anni. Ilgiovane venne ritrovato diciassette anni dopo, il 17 marzo del 2010, nel sottotettostruttura, luogofu vista l’ultima volta in vita, e da allora fu chiusa al pubblico. Vi raccomandiamo... L'omicidio di: il cadavere in, l'omertà, i depistaggi ...