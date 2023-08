Reggina | la Regione Calabria si costituirà in giudizio in difesa del club | la nota

(Di giovedì 24 agosto 2023) Attraverso una, la vice presidente della, con delega allo Sport, Giusi Princi, ha comunicato che la“sarà al fianco dellaall’udienza di martedì prossimo presso il Consiglio di Stato“. Il motivo? “Lanon rappresenta solo una città o un territorio, ma uno spirito identitario che va oltre i confini del calcio e soprattutto oltre i confini della– si legge -. Motivo per cui posso annunciare, in accordo con il presidente dellaRoberto Occhiuto, che l’Ente siinindella società amaranto in vista dell’udienza di giorno 29 agosto al Consiglio di Stato“. SportFace.

Anche Massimo Taibi, ex portiere, capitano e bandiera storica della, sarà presente, tra i pali, insieme ai famosi portieri Sebastian Frey e Julio Cesar, alla ... dellaCalabria e con il ...... importante realtàdel settore, scatti fotografici magistralmente realizzati dal fotografo ... il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e il cofinanziamento della...L'ho fatto perchè sono un calabrese che cerca di fare qualcosa per quellalì. Il paradosso è che adesso laè con zero debiti, ma non viene fatta iscrivere al campionato'. Poi aggiunge,...

