Reddito di cittadinanza | in arrivo altri 32 000 SMS con la comunicazione di sospensione

(Di giovedì 24 agosto 2023) ... c'è da dire anche che i tempi sono stretti dato che ad oggi i decreti attuativi del SFL e della relativa piattaforma non sono ancora stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale , così come non ci sono ...

L'Inps ha fatto chiarezza su quante famiglie ancora dovranno dire addio aldigià quest'anno. Ricordiamo, infatti, che per effetto di quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2023, tutti i nuclei familiari che non soddisfano le condizioni per ...Anche le irrisioni ai meridionali in presunta fila per ildifanno parte di questo razzismo. La lotta alla povertà non si fa e non si vuole fare, quella ai poveri invece viene ...Domani arriveranno altri 32.000 nuovi SMS dall' INPS che comunicano ai percettori la sospensione deldiper via del superamento del limite di 7 mensilità per il 2023. Ad anticiparlo è stato il direttore centrale della comunicazione dell'Istituto intervenuto questa mattina nella ...

Qui tutti i contributi e gli aiuti economici che lo Stato mette a disposizione dei propri cittadini, fornendosi dei servizi dell’INPS. Si intende per prestazione a sostegno del reddito il supporto eco ...Da settembre arriverà il via al nuovo Reddito di cittadinanza, un beneficio economico a sostegno della formazione e del lavoro. Il sussidio, come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, non esiste più. Al ...