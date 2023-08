Reddito di cittadinanza | domani stop per altre 32mila persone

(Di giovedì 24 agosto 2023) (Adnkronos) –all'erogazione deldiper. La comunicazione dell'Inps arriveràagli interessati con un sms come già avvenuto a luglio. "La legge prevede la cessazione deldidopo sette mensilità nel 2023, quindi quando i percettori arrivano alla settima mensilità l'Inps glielo comunica – ha spiegato il direttore centrale della comunicazione Inps, Diego De Felice, ad Agorà Estate su Rai3 -. A luglio sono stati 159mila a ricevere questo Sms.saranno 32.850 a ricevere il messaggio". “Mano mano a scalare da qui a dicembre ne arriveranno altri, per altri circa 40mila. Quindi alla fine saranno 240mila i nuclei a cui verrà comunicata la ...

